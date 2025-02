La presse européenne s’agenouille devant Kylian Mbappé, le PSG fait peur à l’Europe

Le show Mbappé

Kylian Mbappé a choqué toute l’Europe avec son triplé contre Manchester City. «Magnifique», placarde Marca ce matin. «Génie et champion», écrit le journal AS de son côté. Le Real Madrid a donné une leçon de football à Manchester City 3 buts à 1, porté par un triplé du Français, plus impressionnant que jamais. « Un joueur imparable, supérieur à tous », résume la presse espagnole. Dans L’Equipe, on titre «Olé, olé, olé». Mbappé affirme son statut de leader du Real Madrid. Aux côtés de Vinicius, Rodrygo et Bellingham, il fait briller les « Quatre Fantastiques », et sa relation technique avec le Brésilien prend de l’épaisseur. De son côté, Carlo Ancelotti savoure : « Mbappé, c’est la cerise sur le gâteau. Il peut égaler Cristiano », a-t-il déclaré. Dans le Corriere dello Sport, on lit que Mbappé a brillé et qu’il était arrivé à Madrid pour ce genre de grandes soirées. Le Daily Mail parle d’un Mbappé magique. Un Mbappé qui a d’ailleurs choqué une légende en tribune, Zinédine Zidane. L’ancien joueur et entraîneur de la Maison Blanche était choqué face à la prestation de l’attaquant. Sa réaction a été filmée via les tribunes du Santiago Bernabeu.

La suite après cette publicité

Personne ne veut du PSG

Le PSG s’est aussi offert une place en 8e de finale de Ligue des champions. Le Figaro Sport décrit un PSG en démonstration face à l’équipe B de Brest après le festival 7-0, une victoire historique. Pour L’Equipe, «c’est du gâteau». Le PSG n’a laissé aucune chance à Brest. Les Parisiens ont régalé, alors que Presnel Kimpembe a vécu un moment fort avec son retour célébré par le Parc. Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Senny Mayulu ont profité de l’occasion pour briller. Le journal français parle aussi de la forêt qui cache l’arbre, puisque cette fois, Ousmane Dembélé n’a pas marqué. Mais le PSG en a quand même mis sept, avec sept buteurs différents. Pour Le Parisien, «sept une vraie promesse pour la suite». C’est une cinquième victoire d’affilée en Ligue des champions. Chez Ouest-France, le PSG est sans pitié et a mis fin à l’odyssée du stade Brestois en Ligue des champions. Pour le Corriere, Luis Enrique a aligné la meilleure équipe sur le terrain, et elle a proposé un vrai festival. Du côté de Sport, on parle d’un PSG qui fait déjà peur. Paris confirme sa domination et affrontera un gros club au prochain tour, soit Liverpool, soit le Barça.

Le fiasco du foot italien

Le football italien a montré de grandes fragilités en Europe, avec Milan, Atalanta et la Juventus échouant dans leur quête pour les huitièmes de finale. Le «désastre européen», comme le titre la Gazzetta dello Sport. La Juventus s’effondre et quitte la Ligue des Champions dès les barrages. Incapables de rivaliser avec l’intensité du PSV, les Bianconeri "ont chassé sans trouver la force de se qualifier". Thiago Motta et ses joueurs doivent désormais se contenter de l’Europa League, "un effondrement pour le football italien". Un effondrement aussi traduit par l’AC Milan, aussi éliminé de la coupe d’Europe contre le Feyernoord mardi. L’avenir de l’entraîneur Sergio Conceiçao est incertain, selon le Corriere. Le club doit désormais se concentrer sur le championnat pour sécuriser une place en Ligue des Champions la saison prochaine, avec trois matchs décisifs à venir.