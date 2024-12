Les Ligues et la FIFPro rejettent encore le projet de Super League

Après une première tentative en 2021, les thuriféraires de la Super League font à nouveau parler d’eux ces derniers jours. A22, la société promotrice de cette nouvelle compétition européenne, a proposé un nouveau format baptisé "Unify League", composé de 96 équipes venues des quatre coins du vieux continent. Les clubs autres que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin ne semblent toujours pas convaincus par le projet, pas plus que les ligues professionnelles des différents pays européens et la FIFPro, le syndicat des joueurs. Ce dernier fustige le nombre de matchs supplémentaires. «Ce projet manque de fondement et augmenterait le nombre de matches internationaux dans le calendrier existant et déjà encombré».

De leur côté, les 39 ligues «réaffirment leur attachement à la structure actuelle du football professionnel dans laquelle les clubs se qualifient pour les compétitions interclubs de l’UEFA grâce à leurs performances nationales annuelles». «Réduire le nombre de clubs nationaux dans les compétitions de championnat pour créer plus d’espace pour les rencontres internationales ne sera jamais une option pour l’Association des ligues européennes et pour ses membres» conclut le communiqué, s’exprimant au nom de 1 130 clubs européens.