France - Écosse : la soirée historique de Benjamin Pavard pour son retour à Lille

Après une belle victoire acquises contre les Pays-Bas (1-2), l’Equipe de France accueillait l’Écosse, sur la pelouse du stade Pierre Mauroy à Lille, pour un match amical toujours utile, dans cette fin de trêve internationale du mois d’octobre, afin de tester de nouvelles choses. Pour cette occasion, le sélectionneur Didier Deschamps avait élaboré quelques changements dans son 4-3-3, en offrant de précieuses minutes à certains des éléments de son groupe. En effet, si les cages étaient toujours gardées par Mike Maignan, la charnière centrale était inédite avec la paire composée d’Ibrahima Konaté et de Benjamin Pavard. Dans l’entrejeu, Eduardo Camavinga a été aligné aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann. Contrairement au match face aux Oranjes, le capitaine Kylian Mbappé était accompagné par Ousmane Dembélé et Olivier Giroud en attaque.

Parmi tous les choix tactiques de l’ancien entraîneur de l’OM, la titularisation de Benjamin Pavard au poste de défenseur central était assurément ce qui a attiré tous les projecteurs. Alors qu’il est, petit à petit, sorti de la rotation de Didier Deschamps ces derniers mois, le nouveau joueur de l’Inter Milan pouvait gagner des points ce mardi soir en évoluant à son poste habituel depuis ses saisons à Stuttgart en Allemagne et Pavard avait déjà annoncé la couleur : «C’est toujours un honneur, un plaisir de porter ce maillot, représenter ce pays. Je fais tout pour y être à chaque rassemblement, après c’est le coach qui décide. Pour le moment, ça se passe bien, il me prend. Mais je ne veux rien avoir à regretter. Au quotidien, je mets tous les ingrédients pour être le plus performant possible», a-t-il déclaré en début de semaine dans les colonnes de nos confrères de la presse régionale de La Voix du Nord. De retour à Lille, où il a été formé professionnellement, Benjamin Pavard n’a pas loupé sa soirée et c’est le moins que l’on puisse dire.

Pavard fait le show !

Si tout le monde l’attendait au tournant en défense, c’est dans un autre registre que le natif de Maubeuge a impressionné. En effet, Benjamin Pavard a inscrit le premier but de l’Equipe de France ce mardi soir contre l’Ecosse, en plaçant une formidable tête au premier poteau sur un corner délivré par Antoine Griezmann (16e). Un but plus que précieux puisqu’il a permis aux Bleus d’égaliser après l’ouverture du score de Billy Gilmour pour la Tartan Army (11e). Mais plus fort encore, l’ancien joueur du Bayern s’est offert un doublé, quelques minutes plus tard, en coupant solidement sur le centre de Kylian Mbappé (24e), encore une fois de la tête. Une performance tout simplement historique puisqu’il est devenu le premier défenseur à marquer un doublé avec la France depuis Mamadou Sakho en novembre 2013 contre l’Ukraine, mais également le premier joueur à marquer un doublé de la tête avec la France lors d’une même rencontre depuis Zinédine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 1998 contre le Brésil : «J’ai vu qu’il faisait l’appel au premier poteau, je l’ai mis fort et c’est magnifique. C’est beau ce qu’il a fait ce soir. En plus il termine avec le brassard, que demander de plus», a félicité Antoine Griezmann au micro de TF1 après la rencontre. Même son de cloche du côté d’Eduardo Camavinga : «Aujourd’hui j’étais choqué, c’est un vrai renard des surfaces. En plus c’est la première fois qu’il a été capitaine. Il a fait un bon match en DC et je suis content pour lui»

Pour son retour à Villeneuve-d’Ascq, Benjamin Pavard a mis les petits plats dans les grands. La première demi-heure que le numéro 28 des Nerazzurri a réalisé ce mardi a été de toute splendeur, voire même historique. Il a remporté trois duels sur les cinq tentés, tout en affichant à un total de passes réussies de 96% sur plus de 32 ballons touchés sur les trente premières minutes. Pavard a montré tout son volume de jeu, en enchaînant les transitions entre les phases offensives et les retours défensifs. Comme un symbole, Kylian Mbappé lui a cédé le brassard de capitaine pour les derniers instants de la rencontre, lorsque le joueur du PSG a été remplacé : «C’est vrai que ca fait plaisir et je remercie le coach. Il m’a fait confiance à ce poste la. Avant je jouais latéral droit, je pense que tout le monde a vu que c’était ma meilleures position défenseur central donc on verra la suite mais je suis très heureux et content. C’est vrai que je suis plutôt quelqu’un d’adroit, même l’année dernière au Bayern Munich j’ai marqué sept buts, c’est pas trop mal pour un défenseur. Là j’ai eu l’opportunité donc je suis content pour moi et aussi pour l’équipe parce qu’on a gagné», a analysé le héros de la soirée, auteur de ce fameux doublé prodigieux. A Lille, Pavard a marqué des points…