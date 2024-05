Trophées UNFP 2024 : Gauthier Hein élu meilleur joueur de Ligue 2 !

Au Pavillon d’Armenonville et pour la 32e cérémonie des Trophées UNFP, l’AJ Auxerre a logiquement été mis à l’honneur. Champion de France de Ligue 2, le club bourguignon, piloté d’une main de maître par Christophe Pélissier, a par ailleurs pu s’appuyer sur certaines individualités. Dans cette optique, Gauthier Hein a, lui, été honoré du titre de meilleur joueur de la saison pour cet exercice 2023-2024.

Nommé aux côtés de son coéquipier Gaëtan Perrin, l’ailier droit de l’AJA aura constamment porté l’attaque des siens et devance finalement Himad Abdelli (Angers), Ilan Kebbal (Paris FC) et Alexandre Mendy (Caen), meilleur buteur du championnat avec 21 réalisations. Auteur de 10 buts et 10 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, le natif de Thionville, sous contrat jusqu’en juin 2026, restera l’un des grands artisans de la réussite auxerroise. À lui, désormais, de confirmer cette dynamique en Ligue 1.