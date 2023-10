Qualifs. Euro 2024 : les Bleus s’imposent aux Pays-Bas et assurent la qualification

La suite après cette publicité

Sur un sans-faute lors de leur parcours de qualification à l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne l’été prochain, les Bleus disputaient leur 6e match aux Pays-Bas, face aux Oranjes et avaient l’occasion d’assurer leur qualification en cas de succès. Avec une composition légèrement remaniée et la présence de Clauss, Konaté et des deux frères Hernandez, Didier Deschamps faisait confiance à Kolo Muani en attaque, avec Coman et Mbappé. Alors que, de leur côté, les Pays-Bas devaient faire sans Depay, De Jong, De Ligt ou encore Lang. Simons et Weghorst occupaient l’attaque. Et les Oranjes démarraient d’ailleurs très mal la partie après une belle combinaison tricolore et un centre de Clauss pour l’ouverture du score de Mbappé (1-0, 7e). Une entame parfaite pour les Bleus, mais qui aura réveillé les Néerlandais. Car par la suite, Simons et ses partenaires auront dominé dans le jeu et auront eu les meilleures occasions, mais Veerman (27e), puis Simons (36e) manquaient de précision.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 France 18 6 12 6 0 0 13 1 3 Pays-Bas 9 5 2 3 0 2 9 7

Un peu inquiété avant la pause, les Bleus devaient retrouver la possession pour sécuriser leur victoire. Au meilleur des moments, Mbappé effectuait un une-deux avec Rabiot et avait le champ libre grâce à une erreur de placement de Geertruida et pouvait lâcher une sublime frappe enroulée pour s’offrir un doublé (2-0, 53e). Libérés, les Bleus ont également échappé à la réduction du score de Malen, signalé hors-jeu (55e). Alors que l’on entrait ensuite dans un faux rythme après cette action, les Pays-Bas ne parvenaient pas à mettre plus d’intensité pour mettre à mal la défense tricolore. Et malgré la réduction du score d’Hartman après une petite erreur de Maignan (2-1, 84e), les Bleus assurent donc déjà leur qualification et auront donc deux matches à disputer tranquillement avant d’aller disputer l’Euro 2024. En revanche, tout va mal pour les Pays-Bas, troisième du groupe après la victoire de la Grèce contre l’Irlande. Les Oranjes n’auront plus le droit à l’erreur pour espérer se qualifier avec les Bleus.