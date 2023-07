FC Barcelone : transfert imminent pour Oriol Romeu

D’ici les prochains jours, voire les prochaines heures, Oriol Romeu deviendra officiellement un joueur du FC Barcelone. Lui, le natif d’Ulldecona, retrouvera son club formateur après plusieurs périples en Angleterre et en Allemagne notamment. Depuis l’été dernier, le milieu de terrain évoluait à Gérone. Auteur d’une saison solide, ce dernier va venir pallier le départ de Sergio Busquets devant la défense catalane.

Selon Mundo Deportivo, le dossier s’est accéléré vendredi et le transfert d’Oriol Romeu est désormais estimé à 5 M€. Pour le Barça, l’objectif est simple : rapatrier l’Espagnol juste à temps pour qu’il puisse participer à la pré-saison estivale en Amérique qui débutera le 19 juillet prochain. Alors il faut faire vite pour finaliser le dossier et s’offrir les services du trentenaire. D’après MD, le FC Barcelone et Gérone se donnent le week-end pour conclure la transaction. Les Catalans devraient donc renforcer leur entrejeu après avoir déjà recruté Ilkay Gundogan en provenance de Manchester City.

