Le FC Barcelone fonce sur un crack de Chelsea pour remplacer Sergio Busquets !

Remplacer Sergio Busquets. Voilà l’ambition affichée par le FC Barcelone durant ce mercato estival après le départ de sa star du côté de l’Inter Miami. Si les noms de Rodri (Manchester City), Joshua Kimmich (Bayern), Martin Zubimendi ou encore Marcelo Brozovic (Al Nassr) ont été évoqués, les Culers auraient finalement jeté leur dévolu sur Oriol Romeu, milieu de terrain expérimenté formé au club et désormais du côté de Girona, où il est titulaire indiscutable. Pourtant, dans son édition du jour, Mundo Deportivo explique que cette possible arrivée divise en interne.

Convaincu qu’il est imprégné de l’ADN Barça, Xavi souhaiterait, en effet, récupérer l’Espagnol de 31 ans. Un avis loin d’être partagé par Deco, qui aurait finalement beaucoup plus de doutes quant à la plus-value du natif d’Ulldecona. Si l’ancien joueur de Chelsea reste toujours une possibilité du mercato barcelonais, c’est désormais un autre profil des Blues qui est ciblé. Comme indiqué par le Daily Mail, les dirigeants catalans seraient séduits à l’idée d’enrôler Andrey Santos.

Le pari de la jeunesse pour l’après Busquets ?

Arrivé à Chelsea en janvier dernier, le milieu de terrain brésilien de 19 ans n’a jamais eu la chance de fouler la pelouse de Stamford Bridge. Finalement prêté à Vasco da Gama, son ancien club, en mars dernier, le gamin de Rio de Janeiro plaît beaucoup aux Culers. A noter, en ce sens, que le manager de Barcelone Xavi et le directeur sportif Deco ont d’ores et déjà eu des discussions avec des représentants de Chelsea sur un éventuel transfert. Méfiance, toutefois, car le média britannique précise que Benfica et Porto ont également manifesté leur intérêt pour un prêt.

Auteur d’une très belle Coupe du Monde des moins de 20 ans, Andrey Santos veut, de son côté, confirmer le potentiel affiché sous le maillot brésilien. Appelé en mars dernier pour disputer un match amical avec la Seleção face au Maroc, le crack des Blues n’avait d’ailleurs pas caché sa joie. «C’est une expérience incroyable. Un rêve devenu réalité, je suis très heureux. Je me sens chez moi, ils m’ont très bien accueilli. Être aux côtés de Casemiro, aux côtés d’une idole, est un rêve pour moi. Je vis un rêve, et ça m’aide beaucoup. J’espère pouvoir rendre son aide sur le terrain et l’expérience qu’il m’a donnée aussi», déclarait l’intéressé. Prêt à dégraisser cet été et ouvert à la vente de plusieurs joueurs au sein de son effectif, Chelsea pourrait-il offrir au Barça le Busquets de demain ? Réponse dans les prochains jours…