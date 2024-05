Plusieurs clubs se lancent à la poursuite de Brown Irabor

Bourg-en-Bresse Péronnas va retrouver le championnat de National, tout juste un an après sa descente. Avec quatre points d’avance sur son dauphin Fleury-Mérogis et malgré une défaite contre la réserve de l’AJ Auxerre en clôture de cette édition 2023-2024, le club de l’Ain s’est assuré une promotion à l’échelon supérieur en terminant à la première place du classement. Un retour en troisième division auquel a grandement participé Brown Irabor. À seulement 20 ans et pour sa première saison en National 2, l’attaquant nigérian s’est illustré avec les Burgiens, en témoigne ses 14 buts inscrits (dont 2 réalisations en Coupe de France) en 25 apparitions toutes compétitions confondues.

Attaquant capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur les ailes, percutant et doté d’une belle pointe de vitesse, Brown Irabor est promis à un bel venir et pourrait changer de dimension d’ici le mercato estival. Selon nos informations, le prodige du FBBP 01 attise les convoitises aux quatre coins de l’Europe. Déjà approché par un club d’Eredivisie (D1 néerlandaise), le joueur a également des touches en Suisse et en Belgique, respectivement du côté de Neuchâtel Xamax et du Standard de Liège. À noter que de nombreuses formations de Ligue 2 sont intéressés par son profil et suivent de près sa situation dans l’Ain.