Le PSG sabote encore les plans du Barça sur le mercato

Ça commence à être une vieille habitude et ça ne risque pas d’améliorer les relations entre deux clubs qui se détestent cordialement. Rivaux sur le plan sportif (cette saison l’a encore démontré avec l’affrontement en quarts de finale de Ligue des Champions), le PSG et le FC Barcelone lorgnent souvent les mêmes joueurs, question de prestige et de hiérarchie sportive. Ils jouent tous les deux pour être des prétendants au titre suprême européen.

Sur le terrain, c’est assez équilibré. Si le Barça a souvent montré sa supériorité il y a quelques années, lorsque Messi était encore présent, les Parisiens ont un peu rééquilibré les choses ces dernières saisons. En matière de mercato en revanche, c’est souvent le club français qui a eu le dernier mort sur son rival catalan. Si on remonte même au début de l’ère QSI en 2011, Thiago Silva (2013), Marquinhos (2016), Verratti (2017) et Rabiot (2019) ont tous été proches à un moment de rejoindre les Culés.

C’est toujours la guerre entre le PSG et le Barça

Le PSG a toujours dit non, quitte à faire une croix sur une indemnité de transfert comme ce fut le cas pour le milieu de terrain français cité. Grâce à des moyens supérieurs, les Franciliens sont parvenus à avoir le dernier mot, et même à aller piocher à Barcelone. Le jeune Kays Ruiz et, plus récemment, Arnau Tenas ont débarqué en France, mais c’est bien la venue de Leo Messi qui a fait le plus mal au Barça, lui dont il est le meilleur joueur de l’histoire du club.

L’histoire se répète à nouveau cet été avec le cas Xavi Simons (21 ans) cette fois. Ancien du Barça lui aussi, le milieu de terrain néerlandais brille à Leipzig où il est prêté par le PSG. Luis Enrique et Luis Campos veulent le faire revenir dans la capitale pour l’intégrer à l’effectif. Le principal intéressé hésite et pourrait à nouveau être prêté là où il le souhaite. Mais pour Sport, une destination ne sera pas disponible : le Barça. La raison ? Les mauvaises relations entre les deux clubs tout simplement.