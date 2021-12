Coupe Arabe : le Qatar vient à bout de l'Égypte et termine 3e

Il ne reste plus que quelques heures à attendre avant de connaître le grand vainqueur de cette Coupe Arabe 2021. Avant de voir la Tunisie et l'Algérie s'affronter en finale, le Qatar, pays organisateur, et l'Égypte se jouaient lors du match pour la 3e place. Il a fallu avoir recours aux tirs au but.

Après un 0-0 à l'issue du temps réglementaire puis de la prolongation, c'est le Qatar qui a fini par triompher 5 tirs au but à 4, malgré un premier échec signé Al Ahydos dans cette série. Après sa victoire en Coupe d'Asie en 2019, le pays du golfe confirme à un an de sa Coupe du monde.