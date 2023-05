Vidéo : le doublé de Rodrygo émerveille Twitter

La suite après cette publicité

Les Merengues se sont imposés en Andalousie grâce à un doublé du Brésilien Rodrygo (2-1) et ont pris provisoirement quatre points d’avance sur l’Atlético Madrid. Un sublime doublé de l’attaquant de 22 ans avec un somptueux coup franc et un but sur contre-attaque qui a crucifié le stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Il émerveille tout Twitter par ses buts et ses belles statistiques !

À lire

Liga : le Real Madrid s’impose à Séville grâce à Rodrygo et conforte sa deuxième place