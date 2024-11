Le gros tacle de Cristiano Ronaldo

Sélectionné avec l’équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo (39 ans) a profité de sa présence au pays pour recevoir le prix "Platinium Quiña" pour récompenser sa carrière professionnelle. Un trophée que le footballeur aux 216 capes (133 buts) a accueilli avec le sourire. Il en a profité pour évoquer son objectif de buts à atteindre, lui qui avait fixé récemment la barre des 1000 réalisations en carrière. «Je vais être honnête, maintenant, je veux profiter de l’instant présent. J’ai dit que je voulais atteindre les 1 000, je viens d’atteindre les 900 et on me demande déjà d’en faire plus. S’ils viennent, c’est bien, mais s’ils ne viennent pas, je reste le joueur qui a marqué le plus de buts dans l’histoire, donc tout va bien.» Il en a aussi profité pour adresser un tacle à certains joueurs, qui se plaignent des calendriers surchargés et qui refusent même de venir en sélection.

La suite après cette publicité

«Je suis fier de recevoir ce trophée, je ne le vois pas comme une fin, mais comme un début. Merci à la Fédération pour ce prix, pour le long chemin que j’ai parcouru en équipe nationale avec beaucoup de fierté et de travail. C’est curieux, parce que quand je suis arrivé en sélection nationale à 18 ans, je n’avais qu’un rêve : faire mes premiers pas sous le maillot portugais. Puis je visais les 25 matches, puis 50, qui est un palier que tous les joueurs considèrent comme étant important. Et alors je me suis dit, pourquoi pas 100 ? Un numéro rond, à trois chiffres. Après ça, j’ai commencé à penser à 150, 200… pour moi, c’est quelque chose de grand. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire, surtout ici, à mes coéquipiers qu’après avoir joué pour tant de clubs, remporté tant de trophées, Ligue des Champions, Ballon d’Or, FIFA, etc… je ne pense qu’il n’y a rien de mieux que de représenter l’équipe nationale. Jouer, représenter tout le pays, toute la culture, vos enfants, votre mère, votre père, vos meilleurs amis. C’est pourquoi je suis souvent déçu par certains joueurs. Ils ne veulent pas représenter l’équipe nationale. Cela passe vite et il n’y a rien de mieux que ça. jouer. J’entends beaucoup de gens dire que le Portugal est un petit pays, le Portugal est un grand pays.» Le message est plus que clair !