Ligue 1 : le Stade Rennais arrache la victoire à la dernière seconde contre Angers

Après la défaite de l'Olympique de Marseille samedi contre le RC Lens, au Vélodrome (0-1), le Stade Rennais pouvait en profiter pour dépasser les Phocéens et se rapprocher du podium. Les hommes de Génésio se déplaçaient sur la pelouse d'un SCO d'Angers en grande difficulté et relégable après trois défaites consécutives. Pour l'occasion, Amine Gouiri, en grande forme ces dernières semaines, faisait face à l'autre Amine en forme du moment côté angevin : Salama.

Dans un début de match assez timide, aucune des deux attaques n'est vraiment parvenue à se démarquer. Les Angevins n'ont pas hésité à poser le pied sur le ballon et aller de l'avant, quitte à concéder quelques occasions, à l'image d'un bon coup-franc de Bourigeaud (26e) et d'une reprise de Terrier (38e). Mais le SCO aurait même pu ouvrir le score en première période, après une belle frappe d'Hunou, qui a terminé dans le petit filet droit de Mandanda (41e).

Angers a finalement craqué

Mais finalement, après un beau mouvement entre Tait, Bourigeaud et Terrier, le Stade Rennais parvenait à ouvrir le score après une belle conclusion de Gouiri (1-0, 42e). Un triste retour au vestiaire pour les hommes de Baticle, qui avaient pourtant réussi leur mi-temps jusqu'à ce but encaissé. On pensait alors retrouver des Angevins en mauvaise forme après la pause, mais une belle ouverture d'Hunou vers l'aile droite trouvait Salama, qui pouvait déborder dans la surface et glisser le ballon entre les jambes de Mandanda (1-1, 55e).

Une égalisation qui a complètement stoppé les Rennais. La meilleure occasion de la seconde période restait cette tête de Traoré, parfaitement repoussée par Bernardoni (60e). Mais finalement, alors qu'on se dirigeait vers un score nul, Abline se faufilait dans la surface et s'écroulait après un contact. Logiquement, Majer s'avançait pour tirer le penalty et offrait la victoire aux Bretons (2-1, 90e+4). Un véritable coup dur pour Angers. Un résultat qui permet aux Rennais de dépasser l'OM et de remonter à la 4e place du classement, avant de recevoir Montpellier. Le SCO d'Angers, toujours relégable, est avant-dernier avant d'aller à Monaco. Il y a urgence.