Angleterre - Iran : les compositions officielles

Après le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 hier, la compétition se poursuit ce lundi avec le premier match du groupe B. Celui-ci oppose l'Angleterre à l'Iran. Les Three Lions s'établissent dans un 4-2-3-1 Jordan Pickford dans les cages derrière Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw. Le double pivot est assuré par Declan Rice et Jude Bellingham. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Raheem Sterling, Mason Mount et Bukayo Saka.

De son côté, la Team Melli opte pour un 4-3-3 où Alireza Beiranvand officie comme dernier rempart. Devant lui, Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji, Majid Hosseini et Milan Mohammedi composent la défense. Roozbeh Cheshmi est positionné comme sentinelle auprès d'Ahmad Nourollahi et Ehsan Hajsafi. Enfin, Alireza Jahanbakhsh et Ali Karimi prennent les couloirs autour de l'attaquant Mehdi Taremi. Pas remis d'une blessure, Sardar Azmoun ne peut pas débuter ce match et se retrouve sur le banc.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Angleterre : Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Bellingham - Saka, Mount, Sterling - Kane

Iran : Beiranvand - Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi - Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi - Jahanbakhsh, Taremi, Karimi

