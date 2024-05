PL : Phil Foden élu joueur de l’année par les journalistes

Auteur d’une saison magnifique avec Manchester City, Phil Foden (23 ans) a été récompensé du prix du meilleur footballeur de l’année 2024 par la Football Writers’ Association, qui représente plus de 900 journalistes de football en Angleterre et au Pays de Galles. Réalisant sa meilleure saison sur le plan statistique, il a également été décisif dans certains matchs pour récupérer les trois points. L’Anglais a reçu 42 % des voix, devançant le Gunner Declan Rice et son coéquipier Rodri, arrivé à la troisième marche du podium. Martin Odegaard, Ollie Watkins et Cole Palmer complètent le top 6. L’année dernière, Erling Haaland avait remporté ce prix, tout comme Ruben Dias en 2021.

« Être nommé footballeur de l’année par la Football Writers’ Association est un immense honneur. Je suis très, très heureux de recevoir cette récompense mais je n’aurais pas pu le faire sans l’aide de mes coéquipiers. Nous avons une équipe de joueurs très spéciale à City, et j’ai le privilège de faire partie de ce groupe » a-t-il déclaré à la suite de la remise du prix. Il n’est pas le seul joueur de Manchester City à décrocher ce trophée personnel. Son homologue féminin, Bunny Shaw, a également reçu cette distinction.