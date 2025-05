Le FC Barcelone a 6 concurrents pour sa priorité estivale

Le FC Barcelone est sur tous les fronts. Cette semaine, les pensionnaires du Camp Nou ont multiplié les rendez-vous. Il y a eu tout d’abord celui avec le super agent Jorge Mendes pour boucler la prolongation de contrat de Lamine Yamal jusqu’en 2031. Le Portugais a aussi avancé avec les Culés sur le dossier Ansu Fati. Ce dernier devrait rejoindre l’AS Monaco sous la forme d’un prêt. Ensuite, Deco et ses équipes ont échangé avec l’entourage de Marcus Rashford. Déjà approché l’hiver dernier, l’Anglais, qui a été prêté 6 mois à Aston Villa, est prêt à tout pour signer au Barça.

Dans le même temps, l’écurie présidée par Joan Laporta avance ses pions pour recruter un nouveau gardien. L’idée est d’apporter du sang neuf, alors que l’état de Marc-André ter Stegen après sa blessure questionne et que le cas Wojciech Szczęsny n’est pas encore réglé. Un joueur réunit toutes les qualités souhaitées par le FCB. Il s’agit de Joan Garcia. Ce n’est pas un secret, le portier de l’Espanyol est le favori de la direction, qui souhaite absolument le recruter. Dans la semaine, la Cadena SER assurait même qu’un accord avait été trouvé et que le joueur serait envoyé en prêt une saison.

Il y a du monde pour Joan Garcia

Sauf que le son de cloche est totalement différent ce vendredi. Hier soir, El Chiringuito a assuré que Joan Garcia souhaite être le gardien numéro 1 au sein du club dans lequel il signera. Ce que le Barça peut lui promettre. Sauf que la célèbre émission espagnole a ajouté que le FC Barcelone n’est pas la priorité du joueur âgé de 24 ans. Dans le même temps, plusieurs médias, dont la Cadena COPE, ont révélé que deux clubs de Premier League poussent en coulisses pour s’attacher ses services. Il y a Newcastle. Même si les Magpies explorent d’autres pistes en parallèle. L’autre écurie qui est sur le coup est Manchester City.

Les Skyblues veulent un nouveau gardien, alors qu’Ederson et Stefan Ortega, en fin de contrat en 2026, ne sont pas assurés de rester. Un intérêt qui fait réfléchir Joan Garcia. Hier, il s’est d’ailleurs entretenu avec son agent dans un restaurant de Barcelone. Et d’après Sport, il n’a pas encore tranché concernant son avenir. Il veut prendre quelques jours encore pour mûrir son choix et dévoiler sa décision. De son côté, Mundo Deportivo assure que le Barça est en pole, mais que d’autres écuries telles que le Bayer Leverkusen, Naples, l’Inter, Arsenal ou encore Bournemouth sont sur le dossier. Le feuilleton ne fait que commencer.