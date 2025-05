Un ancien assistant de Liverpool rejoint Manchester City

Pep rejoint Pep à Manchester City ! L’ancien entraîneur adjoint de Liverpool, Pepijn Lijnders, a conclu un accord pour rejoindre l’équipe de Pep Guardiola à Manchester City. Le dernier poste occupé par Lijnders était celui d’entraîneur principal du club autrichien du Red Bull Salzbourg, qu’il avait rejoint après avoir quitté Liverpool aux côtés de Jürgen Klopp l’été dernier. Des équipes européennes, dont Porto, Besiktas et l’Ajax, avaient déjà manifesté leur intérêt pour Lijnders.

Lijnders a rejoint Liverpool en 2014 comme entraîneur des moins de 16 ans et a été promu au sein de l’équipe première par Brendan Rodgers l’année suivante. Klopp a pris ses fonctions en octobre 2015 et Lijnders a conservé son poste. Travaillant sous la direction du tacticien allemand, le Néerlandais a aidé Liverpool à remporter la Premier League et la Ligue des champions, ainsi que la FA Cup et la Carabao Cup à deux reprises.