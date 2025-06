L’OM a tenté le gros coup Kevin De Bruyne

Il y a quelques semaines, Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, s’était confié sur le mercato marseillais de cet été qui sera important avec la qualification en C1 pour la saison prochaine. L’ex-international marocain avait évoqué la stratégie du club avec notamment les joueurs libres. «C’est simple, tous les tops joueurs en fin de contrat, on les a essayés. Après, le joueur peut venir ou non, parfois tu as un agent qui est un peu surpris de l’appel car il se dit : "mais attends, comment il compte le payer ?"», expliquait-il au micro de beIN Sports. Eh bien, il a visiblement dit vrai.

Dans son édition du jour, le Corriere Dello Sport a publié un long dossier sur Kevin De Bruyne. Le Belge, libre, va s’engager avec le Napoli dans les prochains jours. Tout est désormais bouclé. Mais avant de tomber d’accord avec le Champion d’Italie, le quotidien italien explique que Liverpool et l’OM avaient approché le joueur. Sans succès donc puisque Kevin De Bruyne avait décidé de tenter l’aventure en Serie A.