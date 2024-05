Le Bayern Munich a désigné sa nouvelle priorité pour son banc

Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Unai Emery et Ralf Rangnick. Tous ces entraîneurs ont été approchés ces dernières semaines par la direction du Bayern Munich, qui souhaite trouver le successeur de Thomas Tuchel. Mais tous ont refusé et ont préféré poursuivre avec les clubs ou les sélections avec lesquelles ils sont déjà engagés. Le dernier à avoir dit non est Rangnick. Pourtant, les pensionnaires de l’Allianz Arena y croyaient. Mais le technicien de 65 ans a préféré continuer main dans la main avec l’Autriche, qu’il dirigera donc encore pendant quelques années.

Hier, Sport 1 a d’ailleurs indiqué que les têtes pensantes bavaroises étaient tombées de très haut puisqu’elles pensaient qu’elles boucleraient très rapidement ce dossier. Les Allemands vont donc devoir se remettre en quête d’un coach, eux qui ont donc essuyé quatre refus. Ce qui est très "embarrassant" selon Bild. Un cinquième refus serait vécu comme une terrible humiliation. Le directeur sportif, Max Eberl, ainsi que les autres dirigeants se sont donc remis au travail, eux qui ne veulent plus se tromper. Depuis hier, quelques noms sont ainsi sortis du chapeau ici et là.

Des techniciens appréciés mais…

Bild fait d’ailleurs le point sur les pistes du Rekordmeister. Ainsi, on apprend que le profil de Roberto De Zerbi est toujours apprécié. Mais l’Italien dispose d’un gros staff avec lequel il veut signer. Ce qui pose problème à Munich, où on doute aussi de sa volonté de rester à long terme. De plus, ses récents résultats avec son équipe n’ont pas forcément convaincu. Erik ten Hag, qui a déjà dirigé les U23 du club entre 2013 et 2015, est aussi suivi. Le Néerlandais, qui pourrait quitter Manchester United, peut s’imaginer en Bavière. Là-bas, on a tout de même des doutes sur ce choix après son échec avec les Red Devils.

José Mourinho, lui, possède l’avantage d’être libre et d’avoir une solide expérience au haut niveau. D’ailleurs, le Portugais a le club allemand dans son viseur, lui qui a rejeté plusieurs offres en attendant une ouverture avec le Bayern Munich. Mais son caractère ne fait pas l’unanimité au sein de l’écurie munichoise. Tout le contraire de Zinedine Zidane. Libre, le Français a un aura et une belle expérience. Mais le fait qu’il ne maîtrise pas la langue pose quelques problèmes. De plus, on estime en Allemagne qu’il n’est pas réputé pour être un grand tacticien.

Le Bayern Munich a déjà une cible en tête

Antonio Conte, également libre, est lui considéré comme un entraîneur trop défensif. Martin Demichelis (River Plate), Mark van Bommel (Anvers) ou encore Joachim Löw (libre) sont aussi cités mais pour des raisons différentes, ces pistes semblent peu crédibles. L’Equipe cite de son côté le nom de Rudi Garcia (libre) comme une alternative. Mais difficile de l’imaginer à Munich, notamment après son récent échec à Naples. En revanche, deux entraîneurs semblent encore avoir les faveurs des Allemands. Il y a Hans Dieter Flick. L’ancien de la maison est libre et sur le marché.

Mais il veut s’inscrire dans la durée et ne pas jouer les intérimaires pour préparer le terrain pour Xabi Alonso dans un ou deux ans. De toute façon, il n’est pas le favori des dirigeants. En effet, dans son podcast, Bild révèle que la nouvelle priorité est Roger Schmidt. En poste à Benfica, il n’est pas assuré d’y continuer. Le style de jeu offensif qu’il propose plaît beaucoup. De plus , il connaît bien Christoph Freund, avec qui il a collaboré lors de son passage à Salzbourg. Le coach sous contrat jusqu’en 2026 est "tout en haut de la liste" d’Eberl & co selon Bild. Un pari risqué, puisqu’il a tout de même une clause de 30 M€. Il faudrait donc négocier avec Benfica pour le technicien allemand. Un nouveau feuilleton à venir pour les Bavarois.