Flamengo présente son nouveau maillot extérieur

Si Flamengo est au centre des débats en France avec les folles rumeurs de transfert qui indiquent que le milieu de terrain Gerson pourrait atterir à l'Olympique de Marseille cet été, le club brésilien vient également tout juste de remporter le championnat de Rio de Janeiro en s'imposant face à Fluminense 4 buts à 2 sur l'ensemble des deux matchs.

La suite après cette publicité

La première journée du championnat brésilien approche à grand pas et pour bien se préparer, les joueurs enchaînent les matchs entre les phases de groupe de la Copa Libertadores et le tournoi de Rio. Le club emmené par Gabriel Barbosa, alias Gabigol, va disputer son premier de championnat face à Palmeiras au stade Maracanã et pour entamer cette campagne comme il se doit, adidas a dévoilé le nouveau maillot extérieur du club vainqueur des deux derniers championnats du Brésil.

Cette nouvelle tunique blanche entre dans la lignée des derniers maillots extérieur du club en se basant sur le maillot de 1981, année où le club a remporté la Copa Libertadores et la Coupe Intercontinentale sur le score de 3-0 face à Liverpool à Tokyo. On retrouve les trois couleurs historiques du club sur cette tunique avec un graphique rouge et noir assez particulier et innovant au niveau des épaules et des manches. Ce graphique s'inspire de l'art origami nippon, faisant un clin d'œil au maillot dévoilé il y a 40 ans.

Les joueurs de Flamengo ont déjà porté cette tenue... lors de la célébration du titre face à Fluminense alors qu'ils avaient arboré leur tunique principale durant le match. Gerson et ses partenaires attendront le déplacement à Coritiba en Coupe du Brésil pour porter ce maillot pour la première fois en match !