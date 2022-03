Barrages Mondial 2022 : la RD Congo tenue en échec par le Maroc

Le stade des Martyrs de Kinshasa a ouvert ce vendredi le bal des barrages aller de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le Maroc se déplaçait sur la pelouse de la République Démocratique du Congo avant le retour prévu à Casablanca mardi prochain. Les Léopards, absents de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, avait à cœur de prendre l'avantage devant leur public dans cette double confrontation pour lui offrir sa première participation à un Mondial depuis sa seule apparition en 1974. Quant aux Lions de l'Atlas, éliminés en quarts de finale de la CAN au Cameroun par l'Egypte, l'objectif était de repartir avec un bon résultat avant de recevoir la RDC au stade Mohammed V et valider pourquoi pas un deuxième ticket consécutif pour une CdM après 2018 en Russie.

Pour ce faire, le sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic proposait un 3-5-2 avec les titularisations des deux frères Mmaee - Samy en défense et Ryan en attaque aux côtés de Youssef En-Nesyri. Côté congolais, Hector Cuper alignait un 4-4-2 avec une doublette offensive composée de Dieumerci Mbokani et de l'attaquant de l'Olympique de Marseille Cédric Bakambu. Dès le début de la première période, le Maroc tentait de mettre le pied sur le ballon pour gérer le temps de la rencontre mais se faisait surprendre par les attaques rapides des Léopards. Bien entré sur son pied droit, l'ailier de Brentford et ancien Lorientais Yoanne Wissa voyait sa frappe déviée par la tête de Romain Saïss, qui trompait Yassine Bounou pour réveiller le public de l'antre kinois (1-0, 12e).

Vahid et les siens s'en sortent bien

On attendait alors une réaction rapide des Lions de l'Atlas pour se remettre dans le match, elle n'est pas arrivée, pas lors du premier acte en tout cas. Les Congolais, en confiance après leur ouverture du score, montraient plus d'intensité dans leur jeu face à une équipe marocaine transparente offensivement. Bounou (28e) puis Aguerd (30e) devaient se déployer pour neutraliser les occasions respectives d'Amale et Bakambu. Au retour des vestiaires, la domination des locaux se faisait toujours sentir sur la pelouse synthétique du stade des Martyrs. Le numéro 9 Mbokani était tout près de doubler la mise à l'heure de jeu si Samy Mmaee ne s'était pas interposé in extremis devant le buteur du Kuwait SC au second poteau (60e).

Mais au fil de la deuxième période, le vent commençait à tourner du côté des hommes de Coach Vahid : d'abord dans le jeu avec une meilleure utilisation du ballon, mais également au score, récompensant un coaching gagnant du technicien bosnien. D'une longue transversale venue de la défense, l'entrant Ayoub El Kaabi remisait le ballon de la tête pour un autre joueur frais, Tarik Tissoudali. L'attaquant de la Gantoise envoyait sa belle reprise de volée dans les filets de Joel Kiassumbua (1-1, 76e), un but validé par la VAR dirigée par un duo français (François Letexier et Benoît Millot). Moins de dix minutes plus tard, l'ancien Dijonnais Glory Ngonda était expulsé par Vitor Gomes après un second carton jaune obtenu suite à un tacle dangereux sur Achraf Hakimi (85e). Malgré quelques frayeurs dans la défense adverse en infériorité numérique, la RD Congo concède le nul face à un Maroc décevant. Manche retour prévue mardi prochain à 20h30.