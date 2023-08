Un nouveau prétendant pour Marco Verratti, le Barça a trouvé sa nouvelle star

Galatasaray fonce sur Marco Verratti

En Turquie, c’est Verratti qui fait la Une de FotoMaç, ce jeudi. D’après le quotidien turc, il est la nouvelle cible de Galatasaray. « La prochaine star est Verratti », titre ainsi le média qui ajoute que le club stambouliote travaille dans le secret depuis de nombreux jours sur un transfert du milieu italien. FotoMaç indique ainsi que Galatasaray a mené des tentatives pour le faire venir, mais en restant pour l’instant très discret… Reste à savoir si une telle destination plaira à Verratti qui préfère rester en Europe, plutôt que de partir en Arabie saoudite.

João Félix à Barcelone grâce à Deco ?

Du côté de Barcelone, un nouveau directeur sportif a été nommé pour remplacer Mateu Alemany ! Il s’agit d’une tête bien connue des supporters culés puisque c’est Deco, ancien joueur du Barça, qui fait son grand retour. C’est ce que rapporte le journal Sport justement. Les Blaugranas vont « miser sur Deco », comme on le voit également en couverture de Mundo Deportivo. « salut Deco, adieu Alemany », résume justement le média catalan… Et si on en croit AS, le nouveau directeur sportif ne vient pas les mains vides à Barcelone, puisque João Félix se rapproche du Barça et ce serait grâce à Deco. Ce dernier serait fan du jeune portugais et voudrait vraiment le faire venir. Un intérêt totalement réciproque puisque Félix avait avoué « avoir toujours rêvé » de jouer à Barcelone. Et ce n’est pas tout explique AS, le départ d’Ousmane Dembélé et le possible départ d’Ansu Fati auraient motivé Xavi pour cette signature. Le coach du Barça verrait désormais cette arrivée d’un très bon œil, d’après le journal.

Manchester City, superchampions d’Europe

De l’autre côté de la Manche, la presse anglaise jubile de la victoire aux tirs au but de Manchester City en Supercoupe d’Europe, contre Séville. Après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire, les Skyblues l’ont emporté 5-4 aux tirs au but, comme le rapporte Manchester Evening News. D’ailleurs pour l’occasion, le journal local change le surnom des hommes de Pep Guardiola pour les “Superblues”… Cette victoire anglaise fait également les gros titres du Guardian qui note le “sang-froid” des Mancuniens dans cette séance. La nouvelle fait aussi la Une de Marca ce jeudi. Pour le quotidien ibérique, cette nouvelle défaite du club andalou en Supercoupe est plutôt « cruelle »… Il faut dire qu’elle se joue sur le dernier tir au but ! Un manque de réussite qui n’empêche pas l’Estadio Deportivo, quotidien local, de voir en Séville de la « graine de champion ».