Atlético - Barça : l'incroyable erreur de Ter Stegen en vidéo

Pour le compte de la 10e journée de Liga, l'Atlético de Madrid accueille actuellement le FC Barcelone au Wanda Metropolitano. Et alors que les deux équipes allaient regagner les vestiaires sur un score nul et vierge, les Colchoneros ont trouvé la faille dans le temps additionnel du premier acte grâce notamment à une erreur du portier catalan Marc-André ter Stegen.

Sur une ouverture d'Ángel Correa, le gardien allemand est sorti très loin de ses cages pour tenter d'intervenir mais Yannick Ferreira Carrasco, premier sur le ballon, lui a mis un petit-pont avant de conclure de loin dans le but vide (45e+2, 1-0). Un but inscrit au meilleur moment par l'équipe de Diego Simeone et encaissé au pire moment par celle de Ronald Koeman, qui devra réagir après la pause.