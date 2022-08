Edinson Cavani a dit non à Nice

La suite après cette publicité

Alors que Nice joue crânement sa chance pour accueillir Edinson Cavani (35 ans), le dossier arrive peut-être à son terme pour les Aiglons. Le club azuréen vient de tenter une nouvelle approche selon nos informations et la réponse de l'attaquant uruguayen a été sans appel puisqu'il a refusé cette destination.

Souhaitant poursuivre sa carrière en Espagne du côté de Villarreal, l'ancien Parisien attend une proposition concrète du sous-marin jaune alors que Boulaye Dia et Paco Alcacer sont de possibles partants. Au sein de la formation espagnole, Edinson Cavani pourrait retrouver Unai Emery son coach au PSG entre 2016 et 2018. Libre après son départ de Manchester United cet été, l'Uruguayen sort d'un exercice compliqué avec de nombreuses blessures (20 matches, 2 buts et 1 offrande).