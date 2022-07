Nice tente le coup Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Nice a perdu Christophe Galtier, mais a recruté un entraîneur très motivé, Lucien Favre. De retour au Gym après une escapade en Allemagne, le Suisse a d'ailleurs affiché de hautes ambitions. Surtout au niveau du mercato. A l'instar de son prédécesseur, Favre a clairement fait savoir qu'il fallait étoffer l'armada niçoise.

«Je crois qu'il est prévu qu'on ait de nouveaux transferts, c'est capital ! On travaille en bonne relation. Il faut échanger les idées, les joueurs qu'on voit, pour prendre la bonne décision. Ça doit aussi être intuitif. (...) Les périodes de transfert sont capitales, été comme hiver», avait déclaré le Suisse lors de sa conférence de presse de présentation.

Rivère spécialiste des gros coups

Eh bien selon Nice Matin, le président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère, pourrait apporter une recrue de luxe à son nouvel entraîneur. Le quotidien affirme que l'OGCN serait très intéressé à l'idée de recruter Edinson Cavani ! Agé de 35 ans, El Matador est libre de tout contrat après un passage très mitigé à Manchester United (12 buts en 41 matches de Premier League).

Egalement pisté par Valence, Rayo Vallecano ou Salernitana, Cavani prend son temps pour choisir sa future destination. Côté niçois, voir Rivère tenter un tel pari n'est pas une surprise. En 2015, lui et Claude Puel avaient complètement relancé Hatem Ben Arfa. Un an plus tard, Rivère récidivait en enrôlant l'enfant terrible du football italien, Mario Balotelli. 2 ans après son départ du PSG, Cavani va-t-il faire son grand retour en Ligue 1 ?