Zinedine Zidane révèle la plus grande déception de sa carrière de joueur

Dans un entretien accordé au Skweek Show au micro de Tony Parker, l’ancienne gloire de l’équipe de France et du Real Madrid n’a pas hésité à revenir sur sa carrière dans le football, avant d’évoquer sa vie après sa carrière de joueur. Interrogé sur le pire moment vécu en tant que footballeur, le champion du monde 1998 n’a pas mentionné son dernier match en Bleu, achevé par un coup de boule sur Marco Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006.

Au contraire, le natif de Marseille, aujourd’hui âgé de 51 ans, est revenu sur une relégation au début de sa carrière à Cannes. «La plus grosse déception que j’ai eue, c’est plus jeune, quand je suis descendu (en deuxième division, ndlr) avec l’AS Cannes. (…) Je n’ai pas joué. Comme j’étais un espoir, ils m’ont vendu tout de suite. Je suis allé à Bordeaux (en 1992). J’étais jeune. Ma plus grande déception était de descendre avec un club», a déclaré le Ballon d’or 1998.