Amine Gouiri ne veut pas revenir à l'OL !

Auteur d'une première saison incroyable à son arrivée à Nice en provenance de l'OL (12 buts), Amine Gouiri confirmait sur la première moitié de saison 2021-22 son énorme potentiel avec 7 buts inscrits lors des 12 premiers matches. Mais ensuite, la machine s'est grippée. Son repositionnement sur un côté, notamment après l'arrivée d'Andy Delort ont fait fondre ses statistiques, lui qui terminera la saison avec un total de 10 buts finalement décevant.

La suite après cette publicité

Une revalorisation à Nice promise... mais qui n'est pas venue

Ce début de saison et l'arrivée de Lucien Favre ne changent rien à la donne. L'international espoir tricolore, qui a mis 10 buts en 21 sélections avec les Bleuets, continue de trainer son spleen sur le terrain et n'a plus cette confiance qui faisait de lui un joueur imprévisible et décisif.

Dès lors, celui qui était annoncé intransférable lorsque Julien Fournier était aux commandes de la direction sportive commence vraiment à se lasser de ne pas être considéré à sa juste valeur, d'autant que Fournier avait promis une revalorisation salariale. L'arrivée de Dave Brailsford a tout bloqué malgré quelques timides promesses du nouveau directeur sportif anglais au joueur de 22 ans. Une situation compliquée qui a incité l'entourage du joueur a sondé le marché pour essayer de sortir Gouiri du piège niçois.

Un interêt de l'OL pour Gouiri pas réciproque

Alors que la Premier League n'a pas encore mordu à l'hameçon, le salut du clan Gouiri aurait pu venir contre toute attente de l'OL. En coulisse, l'OL, qui discutait avec Nice pour le dossier Houssem Aouar, a fait le forcing pour tenter de récupérer son ancien grand espoir auprès du Gym. Après avoir sondé le Gym pour un échange (avec plusieurs joueurs dont Tino Kadewere, qui va être prêté par Lyon avec option d'achat), l'OL, qui voyait en Gouiri un potentiel ailier gauche capable de compléter le duo Lacazette-Tetê, ne devrait pas aller plus loin dans ce dossier.

Selon nos informations, le joueur n'est absolument pas intéressé par un retour au sein de son club formateur. Il faut dire que le natif de Bourgoin-Jallieu n'a jamais digéré la façon dont s'est comporté le club rhodanien à son égard. Parti sans avoir jamais eu sa chance au sein de son club formateur, Amine Gouiri n'a clairement pas gardé un bon souvenir de cette période. A 5 jours de la fin du mercato, il n'y a quasiment aucune chance de voir donc Amine Gouiri à la pointe de l'OL...