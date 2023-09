Barça : la prolongation de Lamine Yamal prévue ce lundi

La suite après cette publicité

Véritable révélation de ce début de saison du FC Barcelone, troisième de la Liga après huit journées, l’attaquant espagnol Lamine Yamal, courtisé un certain temps par Manchester City, fait le bonheur de son entraîneur Xavi Hernandez en tant que titulaire ou lors de ses entrées en jeu. De quoi obliger la direction catalane à sécuriser son avenir chez les pensionnaires de Montjuic (le Camp Nou étant en travaux), alors que son contrat actuel expirera l’été prochain.

Selon les dernières informations de Sport, le Barça devrait boucler la prolongation de contrat de son néo-international de la Roja (2 sélections, 1 but), et ce jusqu’en 2026. Ce nouveau bail devrait d’ailleurs être assorti d’une clause libératoire d’un milliard d’euros. Confirmant les indiscrétions de RAC1, le quotidien sportif catalan ajoute par ailleurs que la signature du nouveau contrat est programmée ce lundi. Une décision qui rassure le board barcelonais, assuré de blinder l’un des plus grands prospects du football espagnol.