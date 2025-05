FC Barcelone : l’étonnante raison qui freine la prolongation de Wojciech Szczesny

C’était la belle histoire de la saison du côté de la Catalogne. Prenant sa retraite cet été après son expérience à la Juventus, Wojciech Szczesny (35 ans), avait décidé d’en sortir à l’automne dernier. Il avait alors rejoint le FC Barcelone le 2 octobre dernier suite à la grave blessure de Marc-André ter Stegen victime d’une rupture de la rotule. D’abord remplaçant d’Inaki Pena le temps de retrouver ses sensations et une bonne condition physique, l’ancien d’Arsenal avait récupéré la place de titulaire début 2025 et a livré un exercice de qualité avec 29 apparitions pour 13 clean-sheets (36 buts concédés).

Remportant la Coupe du Roi et le Supercoupe d’Espagne, il est également bien parti pour être sacré en Liga. Un triplé en approche qui a convaincu le FC Barcelone de lui proposer une prolongation. Pour autant, le gardien polonais a jeté un doute sur sa décision finale et n’a pas encore pris de décision pour son avenir. «Je ne cache pas que j’ai reçu une offre pour rester au Barça deux ans de plus. Ils me l’ont déjà présentée, mais j’ai demandé du temps. Je dois décider avec ma famille de ce qui est le mieux pour nous tous. Je pense que je dois à ma famille, à ma femme, de prendre ces décisions ensemble, donc je n’en ai encore pris aucune», a-t-il déclaré à Canal+ Pologne.

La femme de Wojciech Szczesny fait patienter le Barça

Car oui la continuité de Wojciech Szczesny au FC Barcelone se fera par rapport à sa situation familiale. Le gardien polonais qui a priorisé le football pendant de longues années ne veut pas faire passer sa famille après et leur laisse leur mot à dire à ce sujet : «je dois à ma femme de décider ensemble, et nous ne l’avons pas encore fait. La plupart des décisions sont prises par ma femme, et je n’en ai absolument pas honte. En tant que professionnel, c’est moi qui décidais pour le football, mais c’est un cas inhabituel. Nous étions tous déterminés à ce que je vienne un an pour réaliser mes rêves, puis que je revienne jouer au golf.»

Pour autant, Wojciech Szczesny se pose clairement la question et sait que le fait de rester plus longtemps au FC Barcelone va l’obliger à s’installer de manière plus durable en Espagne : «je déciderai dans les prochaines semaines. Il y a aussi les aspects logistiques liés aux études, au déménagement, etc. Pour l’instant, je profite de ce qui s’est passé et je ne me demande pas si je vais rester ici ou non.» Quoi qu’il en soit, Wojciech Szczesny est heureux de cette situation et se sent bien dans ce FC Barcelone qui brille de mille feux cette saison : «j’étais à la retraite et je me retrouve avec ça. Cela peut paraître étrange, car l’Inter nous a éliminés, mais ce Barça est actuellement la meilleure équipe du monde. Ce que font ces jeunes est impressionnant et ils méritent d’être récompensés. C’est dommage que nous n’ayons pas pu tout gagner, mais nous y sommes presque parvenus et nous avons construit quelque chose de très important pour l’avenir.»