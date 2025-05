Pep Guardiola veut jouer un sale tour au Barça pour Dani Olmo

Recruté cet été par le FC Barcelone en provenance du RB Leipzig, Dani Olmo (27 ans), a livré une belle première saison en Catalogne avec 11 buts et 6 offrandes en 36 matches. Si tout n’a pas été parfait, le milieu offensif formé à la Masia a connu de bons passages malgré les blessures et plusieurs problèmes liés à son inscription en Liga. Et si le joueur se sent bien au sein du club blaugrana, Manchester City n’est pas en reste.

La suite après cette publicité

Selon Relevo, Pep Guardiola, le coach du club anglais apprécie le profil de Dani Olmo et le considère comme un possible remplaçant idéal de Kevin De Bruyne. S’il n’est pas considéré comme un élément à vendre par le FC Barcelone, une offre alléchante de Manchester City pourrait changer la donne pour celui qui a été recruté contre 55 millions d’euros en août dernier.