PSG : Charles Talar est décédé

Son nom signifie forcément quelque chose aux yeux des supporters du PSG. Dirigeant de la première heure, Charles Talar se trouvait en 1973 aux côtés de Daniel Hechter, Francis Borelli et Jean-Paul Belmondo quand le PSG a démarré réellement son histoire dans le football français. Le PSG a annoncé ce vendredi le décès de Tahar à Lisbonne.

Ce dernier était notamment vice-président du club parisien au milieu des années 70. Au-delà de cette fonction, Charles Talar est toujours resté proche du Paris SG et de son actualité. « Le Paris Saint-Germain a perdu l’une de ses figures historiques avec la disparition de Charles Talar. À sa femme Danielle, à son frère Simon, à toute sa famille et à ses proches, la communauté du Paris Saint-Germain transmet toutes ses pensées d’amitié et de réconfort, » confie le champion de France dans un communiqué.