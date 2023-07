Le Real Madrid surprend le Barça et l’Espagne sur un gros dossier mercato, le Bayern toujours confiant pour Harry Kane

« Le Real prend Güler au Barça »

La suite après cette publicité

En Espagne, le revirement de situation dans le dossier Adra Güler fait grand bruit ! Car comme le rapport AS, il aurait finalement choisi le Real Madrid. Alors que le Barça s’était déplacé à Istanbul pour finaliser l’arrivée de la pépite turque, le jeune milieu de 18 ans a finalement décidé de rejoindre l’ogre merengue. Un gros coup dur pour les Catalans. L’idée pour le Real serait qu’il arrive dès cet été, même si un prêt reste une possibilité, explique le quotidien. Cela fait aussi la Une de Marca qui titre : « Le Real prend Güler au Barça ». Le Real Madrid devrait offrir un montant de 20 M€ pour se l’offrir, soit un peu plus que la clause libératoire, qui s’élevait à 17,5 M€. Ce qui a pu convaincre son de Fenerbahçe de le laisser partir vers Madrid. D’ailleurs, c’est également ce que l’on retrouve en couverture de Sport ce mercredi. Le quotidien catalan parle d’une « proposition bien supérieure à celle du Barça », ce qui a permis de faire pencher la balance du côté de la Maison Blanche.

« Encore Kane »

En Angleterre, c’est le départ ou non d’Harry Kane de Tottenham qui fait les gros titres. Cela fait plusieurs jours que ça dure, mais le dossier ne semble pas vraiment avancer. « Encore Kane », s’amuse le Daily Star qui explique que le Bayern Munich reste très confiant à l’idée de signer le butteur anglais, en tout cas, les Bavarois seraient convaincus que le joueur veut venir. Pour l’instant, du côté des Spurs, on attend toujours une offre réelle de la part du Bayern, à hauteur d’au moins 80M£, soit plus de 93 M€. Et Kane fait également les gros titres de la presse outre-Rhin, comme avec Sport Bild. Le quotidien allemand explique également que la volonté du joueur est toujours de rejoindre le Bayern. Reste maintenant à savoir comment avanceront les négociations avec les Spurs et Daniel Levy, réputé comme l’un des présidents les plus durs en affaires…

À lire

Le FC Barcelone s’offre sa deuxième recrue de l’été avec Iñigo Martínez !

Frattesi arrive à Milan !

Du côté de l’Italie, la presse annonce la deuxième recrue de l’été pour l’Inter. Après Marcus Thuram, c’est Davide Frattesi qui devrait bientôt débarquer à l’Inter, explique La Gazzetta dello Sport. « Giuseppe Marotta (le directeur sportif) a doublé tout le monde et a obtenu un accord » explique le média transalpin. Ce dernier nous livre le prix de cette signature : 27 M€ à Sassuolo, avec Samuele Mulattieri en plus dans la balance. La nouvelle de cette opération fait également la couverture du Corriere dello Sport ce mercredi. De son côté, le quotidien rapporte qu’il s’agirait plutôt d’un prêt avec obligation d’achat à l’issue de la saison prochaine et d’un contrat qui lierait Frattesi à l’Inter jusqu’en 2028. Le quotidien donne lui plutôt le chiffre de 25 M€ avec l’ajout de Mulattieri.