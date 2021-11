City-PSG : Sergio Ramos convoqué pour la première fois dans le groupe parisien

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a communiqué ce mardi le groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour le déplacement à l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Champions, avec comme objectif de chiper la première place du groupe A. L'entraîneur argentin peut compter sur la présence du défenseur central espagnol Sergio Ramos, présent pour la première fois dans le groupe pro du club de la capitale.

Le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma fait son retour dans le groupe, après avoir été écarté du match face au FC Nantes en raison d'une gastro-entérite. Du côté des absences, le milieu offensif brésilien Rafinha est encore touché à la hanche et continue ses soins avec le staff médical, tout comme l'international allemand Julian Draxler, qui ne devrait pas revenir sur les terrains d'entraînement avant un mois. Les latéraux gauches Juan Bernat et Layvin Kurzawa sont toujours à l'entraînement mais seraient trop justes pour intégrer le groupe pour le duel face aux Cityzens.

