Macédoine du Nord U21 - France U21 : les compositions officielles

Sixième match qualificatif pour l'Euro U21 2023 pour l'équipe de France et la bande de Sylvain Ripoll défie la Macédoine du Nord. Une rencontre précieuse pour les Bleuets qui peuvent confirmer leur première place. Dans un 4-3-3 classique, Illan trouve place dans les buts derrière Pierre Kalulu, William Saliba, Benoît Badiashile et Adrien Truffert. Rayan Cherki, Maxence Caqueret et Eduardo Camavinga prennent place dans l'entrejeu tandis qu'Amine Adli et Sofiane Diop accompagnent Arnaud Kalimuendo en attaque.

De son côté, la Macédoine du Nord s'articule dans un 4-3-3 avec David Denkovski dans les cages. Devant lui, Adrian Hajdari, Mario Mladenovski, Jovan Manev et Blerton Sheji constituent la défense. Enis Fazlagic est accompagné par Ali Adem et Tomce Grozdanovski dans l'entrejeu. Seul en pointe, Mario Ilievski peut compter sur Arbi Vosha et Filip Antovski dans les couloirs.

Les compositions

Macédoine du Nord : Denkovski - Hajdari , Manev, Mladenovski, Sheji - Adem, Fazlagic, Grozdanovski - Vosha, Ilievski, Antovski

France : Meslier - Kalulu, Saliba, Badiashile, Truffert - Cherki, Caqueret, Camavinga - Adli, Kalimuendo, Diop