Droits TV : M6 propose de diffuser gratuitement la Ligue 1

La suite après cette publicité

Un fiasco total. Alors qu'il avait récupéré 80% des droits TV de la Ligue 1 et la Ligue 2, le groupe sino-espagnol Mediapro n'a pas pu honorer ses derniers versements à la Ligue de Football Professionnel. Résultat, il a fallu jeter l'éponge et Téléfoot La Chaîne va prochainement fermer.

Forcément, la Ligue va devoir trouver un nouveau diffuseur et cette semaine, le Conseil d'administration de la LFP a accepté de lancer un appel d'offres pour les droits que détenait Mediapro. De son côté, Canal +, par la voix du président du groupe Maxime Saada, a demandé à ce que son lot (2 matches par journée) soit aussi réétudié. Autant de problèmes à gérer par la Ligue donc.

La Ligue 1 en clair sur M6 ?

Des solutions sont donc recherchées ou attendues par la LFP et ça tombe bien, car une chaîne vient d'en proposer une. Dans une lettre envoyée à la Ligue mercredi, que s'est procuré Le Figaro, M6 a fait une drôle de proposition, à savoir diffuser gratuitement le championnat de France. «Sans vouloir s'immiscer dans les discussions actuelles autour des droits de la Ligue 1 Uber Eats, nos chaînes n'ayant pas vocation à se porter acquéreurs de lots, nous souhaitions toutefois vous indiquer que nous suivons avec attention la situation et que nous pouvions mettre à votre disposition nos antennes pour la diffusion de tel ou tel match afin d'offrir de la visibilité à votre compétition et ses sponsors, éviter toute rupture de diffusion et assurer ainsi le lien social nécessaire autour de la diffusion de la Ligue 1», explique Nicolas de Tavernost, le président du Directoire.

Déjà choisi pour retransmettre certains matches de l'équipe de France de football masculine, mais aussi féminine, le groupe M6 ouvre donc la porte à une diffusion en clair de l'élite du football français. Reste désormais à savoir ce qu'en pense la LFP alors que pour le moment, Téléfoot La Chaîne va diffuser les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 au moins jusqu'au 31 janvier.