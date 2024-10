Chypre U21 - France U21 : les compositions officielles

« Comme une finale ». Gérald Baticle, le sélectionneur des Bleuets, a qualifié comme telle la rencontre entre les Espoirs et les jeunes chypriotes, derniers de la poule avec seulement deux unités, ce vendredi soir à Achna, en Chypre. Actuellement deuxièmes du groupe H avec 13 points, l’équipe de France compte un match de moins que la Slovénie, leader, et peut donc chiper la première place en cas de succès grâce à une meilleure différence de buts. Si tel est le cas, les jeunes tricolores pourront alors se qualifier définitivement pour l’Euro 2025 mardi prochain face à l’Autriche.

Pour ce match, Gérald Baticle n’a pas enregistré de blessures de dernière minute et dispose de tout son groupe au meilleur de sa forme. Le remplaçant de Thierry Henry, parti du banc tricolore à l’issue des Jeux Olympiques, aligne ce soir un 4-3-3 avec Restes dans les buts et une défense Gusto, Kouassi, Lukeba et Belocian. Millot et Lepenant évolueront un cran plus que Doukouré, seul devant la défense. Enfin, Akliouche et Tchaouna accompagneront Ekitike, seul en pointe, lui qu’est en forme avec l’Eintracht Francfort avec déjà cinq buts marqués depuis le début de la saison.

Les compositions officielles :

Chypre : Kyriakou - Christodoulou, Angelopoulos, Viktoros - Shikkis, Andreou, Vrontis, Satsias, Neofytou - Foti, Koutsakos

France : Restes - Gusto, Kouassi, Lukeba, Belocian - Millot, Doukouré, Lepenant - Akliouche, Ekitike, Tchaouna