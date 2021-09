Brésil-Argentine : le communiqué cinglant de la fédération brésilienne

La suite après cette publicité

Dimanche soir, alors que toute la planète football se réjouissait de voir le choc Brésil-Argentine, la rencontre a dû être stoppée puis définitivement arrêtée dès les premières minutes de jeu. La raison ? Un membre de l’agence sanitaire brésilienne (Anvisa) a pénétré sur la pelouse pour demander l’expulsion de quatre Argentins : Giovani Lo Celso, Emiliano Buendia, Emiliano Martinez et Cristian Romero.

Pour rappel, ces derniers sont accusés d’avoir volontairement omis de mettre dans leur déclaration, faite aux autorités sanitaires brésiliennes lors de leur arrivée sur le territoire, qu’ils arrivaient en provenance d’Angleterre. Un point très important puisque les passagers en provenance du Royaume-Uni sont censés observer une quarantaine de plusieurs jours.

Depuis, les Argentins ont quitté le Brésil et chaque partie se renvoie la patate chaude en attendant la décision de la FIFA. Face à tout ce micmac, la fédération brésilienne (CBF) a publié un communiqué dans lequel elle accuse publiquement, dans un communiqué publié sur son site officiel, les joueurs albicelestes concernés de ne pas avoir respecté les règles sanitaires.

La CBF accuse les joueurs argentins

« Concernant la réunion qui s'est déroulée dans l'après-midi du samedi 4 septembre à l'hôtel Marriot, où séjournait la délégation de l'équipe argentine, la CBF précise : la CBF a envoyé un représentant à ladite réunion en tant qu'auditeur, à la demande de la Surveillance de la santé de l'État de São Paulo, où des représentants de l'agence susmentionnée, du ministère de la Santé, d'Anvisa, de la Conmebol et de l'Association argentine de football (AFA ). La CBF était représentée par le Dr Roberto Nishimura, Coordinateur Opérationnel de la Commission Médicale Spéciale, et il n'y a eu aucune ingérence de sa part par rapport aux aspects administratifs ou sanitaires. Cette réunion s'est terminée vers 18h00. Comme il comprend qu'il ne s'agit pas de son attribution, à aucun moment le représentant de la CBF n'a manifesté auprès des autorités concernant la question de santé des quatre athlètes argentins, que ce soit dans le sens de libérer ou d'opposer son veto à leur participation à le jeu. Lors de cette réunion, les représentants de l'équipe nationale argentine ont été informés qu'il y avait une irrégularité dans l'entrée des joueurs, qu'ils devaient être mis en quarantaine et ont reçu des conseils des autorités pour demander, auprès des organes compétents, une autorisation spéciale pour que les joueurs fassent régulariser leur situation. Il s'agissait d'une discussion technique entre Anvisa, le ministère de la Santé et l'Association argentine », indique-t-elle, avant d’ajouter que les joueurs argentins n’ont pas tenu compte de ces avertissements.

« Après la réunion, lorsque la présence des athlètes a été demandée, les agents de surveillance sanitaire ont été informés que les joueurs étaient partis à l'entraînement, ne respectant pas les consignes données lors de la réunion. L'agence a signalé la non-conformité à l'Agence nationale de veille sanitaire et au ministère de la Santé, chargé d'analyser la demande d'exception transmise par la CONMEBOL pour le compte de l'AFA. Toutes ces étapes sont décrites en détail par Anvisa dans une note officielle publiée le dimanche 5, et mise à jour ce lundi 6, comme achevée à la fin de celle-ci. Le dimanche 5, cette demande a reçu une réponse négative officielle du ministère de la Santé à la CONMEBOL, et l'équipe nationale argentine a été informée, directement à NeoQuímica Arena, avec suffisamment de temps pour adopter les procédures nécessaires. (…) La CBF précise en outre qu'elle a strictement rempli son rôle institutionnel en tant qu'entité hôte du jeu, informant toutes les personnes impliquées dans le jeu des lois sanitaires en vigueur dans le pays. (…) La CBF rappelle qu'elle défend la mise en œuvre des protocoles sanitaires les plus rigoureux et les respecte dans leur intégralité, tant sur le territoire national que dans les pays où l'équipe brésilienne agit en tant que visiteur. » On attend maintenant la réponse argentine.