LdC : Joan Laporta est en colère contre le PSG

Mercredi soir, le FC Barcelone est reparti avec la victoire du Parc des Princes. Les troupes de Xavi se sont imposées 3 à 2. Forcément heureux, le président Joan Laporta est resté malgré tout calme. D’autant qu’il a été tendu dans l’enceinte parisienne. En effet, il n’a pas apprécié que le PSG fasse payer très cher les places supplémentaires pour les employés du Barça et les familles des joueurs. Habituellement, les clubs essayent de s’arranger.

La suite après cette publicité

Cette fois-ci, pour chaque billet supplémentaire, les pensionnaires du Camp Nou ont dû régler 600 euros. Mécontents et en colère, Laporta et les autres responsables du FCB ont décidé de répondre lors du match retour. Selon Sport et Catalunya Radio, le PSG payera cher les billets des invités lors de la manche retour à Barcelone mardi prochain. Les deux écuries ne se font décidément aucun cadeau.