Galatasaray présente son maillot third

Voilà le maillot third de Galatasaray pour la saison 2021-2022

Galatasaray a raté le titre de champion de Turquie d'un cheveu la saison passée. Enfin, d'un but pour être plus précis, puisque le Besiktas a été sacré grâce à une différence de buts de +45, contre +44 pour Galatasaray, qui possédait le même nombre de points (84). Résultat, c'est en Ligue Europa que les hommes de Fatih Terim évolueront, après avoir été éliminés en tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven.

Et loin des maillots parfois farfelus proposés, Nike a développé une tunique third, destinée aux compétitions européennes, plutôt classique, à dominantes blanche, avec des nuages de fumée légèrement plus foncés, comme un mélange des couleurs du club stambouliote. Rappelons qu'il sera notamment opposé à l'OM dans la phase de poules de la Ligue Europa.

