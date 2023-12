Vidéo : le craquage terrible d’Arthur Cabral face aux fans du Benfica !

Rien ne va plus au Benfica. Si en championnat, les Portugais sont deuxièmes derrière le Sporting, le match nul subit vendredi soir contre Farense (1-1) a laissé des traces. Un énième résultat décevant, dans la lignée d’une campagne de Ligue des Champions absolument catastrophique (4 défaites, un nul et aucune victoire en 5 journées au sein du groupe D). Les fans en veulent aux joueurs et ainsi de suite, une situation qui commence déjà à dégénérer.

La preuve avec le geste plus que déplacé signé Arthur Cabral. En voiture, après la rencontre face à Farense, l’ancien de la Fio a fait un doigt d’honneur en direction de quelques supporters du Benfica. Pour contextualiser, A Bola explique que des fans ont tenté d’envahir le garage de l’Estadio da Luz, en signe de mécontentement. L’attaquant brésilien a répondu, pas de la meilleure des manières sans doute.