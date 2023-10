Le PSG réagit à la nouvelle blessure de Neymar

La nouvelle est tombée hier soir. Comme on pouvait le craindre, Neymar souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, en plus d’être touché au ménisque. Le Brésilien s’est blessé en sélection lors de la défaite contre l’Uruguay (2-0). Il sera absent au moins six mois des terrains.

La suite après cette publicité

Un énième problème physique pour le numéro 10, qui est abonné aux diverses infirmeries. Déjà au PSG, il avait enchaîné les problèmes et les absences longue durée. D’ailleurs, son ancien club n’a pas manqué de réagir à la mauvaise nouvelle en répondant un «Força Neymar» sous le post du joueur d’Al-Hilal.