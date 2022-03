Ajax : ils s'arrachent tous Noussair Mazraoui !

Ses chevauchées sur l'aile droite hantent encore la défense de Benfica. À l'aller, au Estadio da Luz, Noussair Mazraoui (24 ans) avait été l'un des grands artisans de la solide prestation de l'Ajax face à Benfica (2-2, 8e de finale aller de Ligue des Champions). L'impression de vitesse et de volume avait marqué les esprits. Son centre décisif pour son capitaine Dusan Tadic, aussi.

À quelques heures du retour, à la Johan Cruyff ArenA, le latéral droit est toujours sur toutes les lèvres. Sa copie à Lisbonne a aiguisé l'appétit de plusieurs cadors européens, déjà emballés par sa saison. Le pur produit de l'école amstellodamoise réalise en effet son exercice le plus accompli. En 20 apparitions en Eredivisie, il a ainsi inscrit 5 réalisations et délivré 2 passes décisives.

Tout le monde se l'arrache

Son association avec le Brésilien Antony fait des ravages aux Pays-Bas et en Europe et il n'est donc pas étonnant de voir une multitude d'écuries se l'arracher. D'autant que son bail expire en juin et qu'il ne prolongera assurément pas au sein de son club formateur. Comme nous vous l'expliquions il y a peu, le FC Barcelone tient la corde pour le récupérer sans débourser le moindre centime.

Les Blaugranas ne seront toutefois pas les seuls sur le coup puisque le nom du Lion de l'Atlas circule également énormément en Bundesliga, où le Bayern Munich et le Borussia Dortmund seraient à la lutte pour se l'offrir, tout comme en Serie A, où Naples, intéressé de longue date, défie l'AC Milan. Mino Raiola, son représentant, doit se frotter les mains.

L'impasse sur le Maroc

L'intéressé, lui, peut tranquillement se concentrer sur son avenir en club après avoir mis la sélection entre parenthèses. L'homme aux 12 capes (3 buts) n'est plus appelé depuis de longs mois, ayant notamment raté la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et alors que Vahid Halilhodzic et son staff semblent disposés à lui redonner sa chance, ce dernier a décliné l'invitation pour les barrages pour le Mondial 2022.

«Pouvoir rencontrer le sélectionneur et dissiper toutes les idées fausses qui m'entourent est de la plus haute importance pour moi non seulement en tant qu'athlète professionnel, mais aussi et surtout en tant qu'être humain», a-t-il expliqué. Joueur de talent et homme de convictions, Noussair Mazraoui promet d'être l'un des grands animateurs du prochain mercato en Europe.

