Le Sporting CP dévoile un maillot third en hommage à Cristiano Ronaldo

Pour son maillot third, le Sporting CP a voulu jouer la carte de l’hommage à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire passés par le club : Cristiano Ronaldo. Formé dans le club de la capitale avant de découvrir le monde professionnel avec les Lions lors de la saison 2002-2003 avant de rejoindre Manchester United contre 12 millions d’euros. Le natif de Funchal aura disputé sa dernière rencontre le 6 août 2003 face aux Red Devils justement, pour l’inauguration du stade José Alvalade.

La suite après cette publicité

C’est cette date qu’ont choisi les Vert-et-Blanc pour dévoiler la troisième tunique que porteront les hommes de Ruben Amorim cette saison entre le championnat, la Coupe du Portugal et la Ligue Europa. Un CR7 est placé à l’avant du maillot, et ce à la place de l’équipementier habituel, Nike. «Un maillot unique qui forme un triangle vertueux entre le Sporting CP, Cristiano Ronaldo et Nike», peut-on lire dans le communiqué. L’écusson du club est également orné de doré, ainsi que le sponsor maillot. Une pièce originale pour les suiveurs du quintuple Ballon d’or