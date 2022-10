FC Barcelone : Joan Laporta annonce du très lourd pour le mercato d'hiver

La suite après cette publicité

On ne peut pas dire que le début de saison du FC Barcelone est le plus réussi : en effet, si les Blaugranas sont leaders de Liga à égalité avec le Real Madrid - qu'ils affronteront dimanche soir pour la 9e journée de Liga, leur campagne européenne est bien plus poussive avec une troisième place dans le groupe C derrière le Bayern Munich et l'Inter Milan, qui pourrait sceller l'élimination barcelonaise en cas de victoire la semaine prochaine face à Plzen. Une situation qui ne plaît pas forcément à Xavi Hernandez, cible de critiques de la presse espagnole en raison de cette presque élimination en C1.

Néanmoins, au micro de Barça TV, le président du Barça Joan Laporta a tenu à soutenir son entraîneur : «la confiance est intacte, en Xavi et en les joueurs, qui sont très bons. Nous pouvons rivaliser avec les grandes équipes d'Europe. Vous avez vu la différence avec le Bayern entre cette année et l'année dernière. Les joueurs doivent s'adapter à un système, mais Xavi en sait beaucoup pour que l'équipe puisse progresser. La Ligue des champions nous a donné un coup bas, mais nous devons faire le travail et nous concentrer pleinement sur LaLiga. Xavi a montré qu'il est un homme qui connaît parfaitement la maison et le système, en plus d'être une excellente personne. Il va s'améliorer et nous donner beaucoup de succès.»

Un mercato hivernal attendu

Toujours dans l'entretien accordé à la chaîne de télévision officielle du FCB, le dirigeant catalan a évoqué le Clasico de ce dimanche après-midi : «il sera utile de voir la capacité de l'équipe à réagir. Nous avons récupéré Koundé. J'espère que ces joueurs qui défendent le maillot de Barcelone ont cet esprit. Nous avons encore le temps de récupérer. C'est vendredi. Hier, je ne serais pas venu ici dans cette humeur. C'est amusant d'aller jouer au Bernabéu, j'aime aller au Bernabéu. (...) S'il y a un bon résultat le dimanche, cela aide. Mais ce projet est toujours en cours. Cette équipe est encore en construction.»

Enfin, le président de 60 ans a promis des recrues hivernales pour l'équipe pour aider un peu plus Xavi lors de la deuxième partie de saison, parfois handicapé par les blessures : «nous travaillons avec l'entraîneur, le secrétariat technique et le directeur du football pour cette fenêtre de transfert hivernale. Nous analysons les choses depuis un certain temps et nous allons améliorer l'équipe si nous en avons la possibilité.» De quoi donner un peu plus de confiance à son coach, qui devra tenter le tout pour le tout afin d'éviter une deuxième saison de suite sans huitième de finale en Ligue des champions...