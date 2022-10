FC Barcelone : l'énorme coup de gueule de Xavi

La suite après cette publicité

Battu par l’Inter à San Siro (0-1), le FC Barcelone devait impérativement s’imposer au match retour, chez lui au Camp Nou, pour garder ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions intactes. Avant le coup d’envoi de la rencontre, les supporters blaugranas avaient d’ailleurs fait monter l’ambiance d’un cran en se réunissant en nombre devant l’enceinte culé.

L’antre catalan exultait ensuite à la 40e minute quand Ousmane Dembélé ouvrait le score pour les Culers. À la mi-temps, le Barça pensait avoir fait le plus dur. S’en est alors suivi une deuxième période de folie durant laquelle les Nerazzurri sont revenus au score grâce à Barella avant de prendre les devants à deux reprises par l’intermédiaire de Martinez et Gosens. Virtuellement éliminés en fin de match, les Catalans ont finalement réussi à arracher le match nul grâce à un doublé de Robert Lewandowski.

3-3, le Barça a encore un mince espoir d’apercevoir les huitièmes, même si une simple victoire de l’Inter à domicile contre Plzen suffira à envoyer les Blaugranas en Ligue Europa. « Cette Ligue des Champions est très cruelle. Nous avons concédé beaucoup d’occasions en deuxième période. La première période est encore une fois excellente. Ç’a été cruel Munich, à Milan et aujourd'hui aussi. Nous méritions mieux, mais c'est la Ligue des Champions », a-t-il déclaré, avant de se montrer plus incisif en conférence de presse.

«Deux erreurs qui nous tuent»

« Le football est un jeu d'erreurs et aujourd'hui nous n'avons pas bien défendu. Dans la première période, l'intensité était excellente. Il fallait continuer et nous avons payé cher nos erreurs. Des erreurs très graves qui nous ont coûté le match. Peut-être que le processus en Europe est plus long qu'on ne le pensait. Je pense que l'approche a été bonne. Peut-être n'ai-je pas réussi à transmettre l'intensité pour la deuxième période. Si la défense échoue, j'échoue aussi. Si Piqué ou Busquets échouent, j'échoue en tant qu'entraîneur. J'assume l'entière responsabilité. » Xavi assume, mais les erreurs de ses deux cadres passent très mal.

« On a eu le match sous contrôle, dans une très bonne première période. Et en deuxième, nous avons été condamnés par des erreurs. Avec le premier but, nous nous sommes effondrés et le second ne peut pas arriver dans ce football. Deux erreurs qui nous tuent. En tant que Culé, je suis triste et un peu en colère. L'année dernière, cela ne nous a pas souri. Cette année, ce sont nos erreurs. On laisse s'échapper (la qualification), on a tout jeté par la fenêtre. C'est pour ça que ça fait plus mal », a-t-il conclu, avant de présenter ses excuses aux socios. « Nous devons leur présenter nos excuses. Nous ne pouvions pas échouer et nous avons échoué. Ils méritaient une victoire, pour l'ambiance. C'était merveilleux. Dommage de ne pas être au niveau. » Dur.