Ligue des Champions : le FC Barcelone a frôlé la catastrophe !

Une défaite et c'en était déjà fini de la Ligue des Champions. Après seulement 4 journées, le FC Barcelone est passé à un cheveu d'une élimination précoce, qui aurait fait tâche dans le bilan jusque-là positif de Xavi. Opposé de nouveau à l'Inter Milan, qui l'avait battu la semaine passée à San Siro, le club catalan s'en est remis au talent et au caractère de Lewandowski pour recoller deux fois au score en fin de match (3-3).

Et la presse espagnole se rend compte du miracle. « Final de fou pour continuer à croire au miracle », titre le Mundo Deportivo. « Seul Lewandowski a pu éviter l'élimination », glisse Sport. Les médias pro-Real Madrid regrettent presque l'issue de la rencontre. « A un fil ! », s'exclame As, pendant que Marca titre « au bord d'un nouvel échec historique ».

Encore un mince espoir

Les joueurs sont passés au bord du gouffre et ils savent qu'il sera difficile de remonter la pente. « On a l'impression que lorsque nous encaissons un but, c'est le chaos. En Ligue des champions, tout va mal quand on n'est pas convaincant... Nous n'avons pas eu de chance dans les matchs où nous méritions plus. C'est une déception, d'autant plus après tout le travail accompli... Ce groupe était difficile mais nous devions aspirer à beaucoup plus », a lancé Sergio Busquets.

« Nous ne sommes pas éliminés, mais c'est compliqué. Nous devons continuer tant qu'il y a encore de l'espoir. (…) Aujourd'hui, nous avons eu une énorme opportunité et nous ne l'avons pas saisie. Nous devons tirer quelque chose de positif d'aujourd'hui et c'est un match nul », a analysé Eric Garcia, baladé par Lautaro Martinez sur le deuxième but intériste. Le Barça n'est pas encore éliminé mais la prochaine journée s'annonce décisive. Et il faudra battre le Bayern Munich, déjà qualifié, au Camp Nou, pendant que l'Inter accueillera de son côté l'adversaire le plus faible du groupe, le Viktoria Plzen... Il faudra dans tous les cas un faux pas du club milanais pour espérer une qualification.

