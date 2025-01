Le futur de Vinicius Jr divise le Real Madrid, Chelsea se fixe un ultimatum pour Alejandro Garnacho

Les supporters divisés sur l’avenir de Vinicius Jr

Le futur de Vinicius Jr divise le Real Madrid. Selon Sport, une partie des supporters réclame sa vente, agacée par ses provocations, surtout depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, qui réduit son importance dans l’équipe. Le Madridismo grince des dents avec le Brésilien à chaque fois qu’il se rebelle. Une partie des fans ne le supporte plus. Ses sorties salissent l’image du club et nuisent à l’équipe. L’Arabie saoudite a proposé 350 millions d’euros pour le recruter, une offre record, et pourrait revenir à la charge. En Arabie Saoudite, ils seraient convaincus de relancer une offensive dans les prochains mois pour faire signer le Brésilien et ils auraient même déjà décidé qu’Al-Ahli serait le club pour lequel il jouerait. Cependant, le club le considère intransférable et croit en son potentiel, malgré les tensions internes.

La suite après cette publicité

Chelsea se fixe un ultimatum pour Alejandro Garnacho

Lors du match entre Manchester United et les Rangers, Garnacho s’est distingué comme l’un des meilleurs joueurs de United sous Ruben Amorim. Mais les rumeurs mercato sont toujours là pour l’Argentin. Selon Sky Sport, Chelsea envisage de recruter l’ailier de Manchester United avant la fermeture du mercato de janvier. Naples, aussi intéressé par le joueur de Manchester, a maintenant tourné son attention vers Karim Adeyemi du Borussia Dortmund, ce qui laisse de la place pour les Blues dans le dossier Garnacho. Selon certaines informations en Argentine, Chelsea aurait fait une offre officielle, mais Sky Sport explique qu’aucune offre n’a été faite.

La femme de Raphinha révèle des messages violents

Mardi soir, après l’incroyable remontada du Barça contre Benfica, Raphinha s’est embrouillé dans le tunnel menant aux vestiaires avec les joueurs adverses. Et sa femme a révélé les messages de haines qu’elle a reçues après la rencontre. Certains internautes l’ont violemment insulté : « p.te de brésilienne », « femme d’un singe tricheur », « fille de p.te ». Ils sont même allés plus loin, puisqu’ils ont menacé de mort l’enfant du couple, âgé de deux ans. Suite à sa dénonciation, plusieurs personnes ont supprimé leur compte sur Instagram.