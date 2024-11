PSG - Toulouse : Les compositions officielles

La Ligue 1 fait son grand retour sur le devant de la scène. Alors que la fenêtre internationale de novembre est désormais dans les rétroviseurs, les formations de l’Hexagone ont récupéré leurs internationaux et quelques-unes sont donc de sortie en ce vendredi 22 novembre. Parmi elles, le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Leader incontestable du championnat, le club de la capitale affronte au Parc des Princes le Toulouse FC dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Large vainqueure d’Angers avant la trêve internationale (4-2), la formation francilienne va tenter de poursuivre son excellente dynamique sur la scène nationale à quatre jours d’une opposition capitale face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Dixième au classement mais vainqueur de ses trois dernières rencontres de Ligue 1, le Toulouse FC va tenter de réaliser la passe de quatre en créant la surprise dans la Ville Lumière.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour cette douzième sortie en Ligue 1, Luis Enrique aligne une équipe positionnée en 4-2-3-1. Si Safonov remplace Donnarumma dans les cages du PSG, Hakimi, Skriniar, Beraldo et Zague tenteront de s’opposer aux offensives adverses. Neves et Zaïre-Emery seront chargés de faire le lien entre la défense et l’attaque. Un secteur offensif qui sera composé de Dembélé, Doué et Barcola avec Asensio en pointe. Du côté des visiteurs, Carles Martinez Novell reste fidèle en son 3-4-3. Restes dans les buts, la défense sera composée de Kamanzi, Cresswell et McKenzie tandis que le milieu de terrain est occupé par Akdag, Casseress, Sierro et Donnum. Enfin, le secteur offensif sera emmené par Aboukhlal, King et Gboho.

Les compositions :

PSG : Safonov- Hakimi, Skriniar, Beraldo, Zague - Zaïre-Emery, Neves - Dembélé, Doué, Barcola - Asensio.

Toulouse : Restes - Kamanzi, Cresswell, McKenzie - Akdag, Casseress, Sierro, Donnum - Aboukhlal, King, Gboho.

