JO, EdF : les réactions de Mateta et Cherki après la victoire contre le Paraguay

Au Stade Jean-Dauger (Bayonne), l’équipe de France U23 a parfaitement entamé sa préparation pour les JO avec une victoire face au Paraguay (4-1), ce jeudi soir. Après une ouverture du score rapide des Paraguayens, grâce à Salcedo (3ᵉ), les hommes de Thierry Henry ont réussi à renverser le match, grâce à des buts de Jean-Philippe Mateta (45ᵉ ; 51ᵉ s.p), Rayan Cherki (72ᵉ) et Arnaud Kalimuendo (86ᵉ). À l’issue de la rencontre, l’attaquant de Crystal Palace et le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais ont eu du mal à cacher leur joie.

« Je suis très content de jouer avec Rayan, j’ai marqué, il a marqué, tout le monde est content, s’est enthousiasmé Mateta, au micro de la chaîne l’Équipe. On a pris beaucoup de plaisir en seconde mi-temps ! Après, je n’ai pas beaucoup joué avec mon ami J-P (Mateta), a rajouté Cherki, qui en a profité pour évoquer le dernier but des Bleus, après une magnifique action collective. C’est une action d’école, comme on dit ! On l’a travaillé toute la semaine à l’entrainement. C’est un très beau but et il faudra continuer comme ça. Mateta a terminé cette interview d’après-match, en complimentant son capitaine Alexandre Lacazette. « C’est la légende lyonnaise, le général ! Je parle souvent avec lui, je prends de l’expérience chaque jour. » Le groupe Bleu semble très uni, à quelques semaines du début des Jeux de Paris.