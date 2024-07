Les Bleuets de Thierry Henry étrillent le Paraguay et débutent parfaitement leur préparation aux JO 2024 !

Sous le ciel bleu de Bayonne, l’équipe de France U23 entamait sa préparation pour les Jeux olympiques 2024, ce jeudi soir, face au Paraguay. Quelques heures après avoir transmis sa liste de 18 joueurs au CIO, Thierry Henry alignait alors un 4-4-2 losange. Dans les buts, Restes était ainsi titularisé, juste derrière un quatuor défensif formé par Sildillia, Lukeba, Matsima et Locko. Au milieu de terrain, Ugochukwu et Diouf - finalement réservistes - accompagnaient Chotard et Olise, dans un rôle de meneur de jeu. De son côté, Mateta épaulait quant à lui le capitaine de cette sélection tricolore, Lacazette. En face, Carlos Jara optait de son côté pour un 4-3-3 avec Perez à la pointe de l’attaque. Une rencontre qui allait malheureusement débuter de la pire des manières pour les Bleuets…

Dès la troisième minute de jeu, l’ancien défenseur de l’OL, Castello Lukeba se faisait subtiliser le ballon par Juan Salcedo suite à une terrible bévue et laissait le milieu du Sportivo Trinidense filer au but. Face à Guillaume Restes et malgré le retour de l’arrière-garde tricolore, le jeune paraguayen ne tremblait pas pour ouvrir le score d’une belle frappe croisée (0-1, 3e). Surpris d’entrée de jeu, les Bleuets repartaient à l’attaque et tentaient de réagir, mais manquaient cruellement de réussite dans le dernier geste. Si Matsima voyait sa tête repoussée par Gonzalez (25e), le défenseur de l’AS Monaco était encore imprécis au moment de reprendre un ballon mal dégagé par la défense paraguayenne (26e). Dans la foulée, Restes repoussait une tentative de Fernandez sur une nouvelle approximation de la défense française (28e). Fébriles, les troupes de Thierry Henry, emmenées par un Diouf très actif, allaient pourtant réagir.

Lukeba fautif, Mateta et Olise décisifs, Cherki s’illustre

Si Mateta était d’abord repris de justesse par Flores, l’attaquant de Crystal Palace, lancé par un Olise omniprésent dans le premier acte, égalisait finalement juste avant la pause d’une frappe précise du gauche (1-1, 45e). Au retour des vestiaires, Cherki faisait son apparition sur la pelouse, tout comme Truffert, Koné, Millot, Magassa et Nkambadio. Après ce large turnover opéré, les Bleuets repartaient à l’offensive et poussaient les visiteurs à la faute. Servi par Lacazette, Millot était déstabilisé dans la surface paraguayenne et obtenait un penalty, après intervention du VAR. Sans trembler, Mateta s’offrait alors un doublé en prenant le portier adverse à contre-pied (2-1, 51e). Dominateurs, les Bleuets pensaient même faire le break quelques instants plus tard.. À la réception d’un centre parfait de Truffert, Mateta manquait de peu le triplé sur une tête finalement captée par Frutos (59e). Bien décidé à faire tourner, Thierry Henry lançait ensuite Kalimuendo et Doué en lieu et place de Mateta et Lacazette.

Des nouveaux changements qui ne perturbaient pas la physionomie de cette rencontre. En place collectivement, la sélection tricolore continuait d’imposer son rythme et finissait logiquement par faire le break. Sur un contre bien mené, Doué décalait Cherki qui concluait d’une belle frappe du droit (3-1, 72e). Dans le dernier quart d’heure, les jeunes tricolores, portés par un Cherki étincelant, déroulaient et Diouf était tout proche de corser l’addition (79e). C’est finalement Kalimuendo, servi par Truffert, qui s’illustrait à la conclusion d’un superbe mouvement collectif (86e). Malgré une entame de match ratée, les Bleuets validaient donc un premier large succès (4-1) avant de retrouver la République dominicaine et le Japon. Pour rappel, l’équipe de France olympique défiera les États-Unis, la Guinée, ainsi que la Nouvelle-Zélande dans le groupe A des JO 2024.